Около 100 человек пострадали во время митингов в поддержку бежавших палестинцев из израильской тюрьмы

По меньшей мере 100 человек пострадали в столкновениях на Западном берегу реки Иордан возле города Наблус. Там прошли митинги в поддержку палестинцев, которые бежали из израильской тюрьмы. Протестующие выступали, в том числе и против израильской армии, расположенной в регионе. Спустя время начались столкновения. В Иерусалиме манифестанты бросали пиротехнику в правоохранителей. В ответ применили слезоточивый газ.