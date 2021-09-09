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Около 100 человек пострадали во время митингов в поддержку бежавших палестинцев из израильской тюрьмы

По меньшей мере 100 человек пострадали в столкновениях на Западном берегу реки Иордан возле города Наблус. Там прошли митинги в поддержку палестинцев, которые бежали из израильской тюрьмы. Протестующие выступали, в том числе и против израильской армии, расположенной в регионе. Спустя время начались столкновения. В Иерусалиме манифестанты бросали пиротехнику в правоохранителей. В ответ применили слезоточивый газ.

Сообщалось также о столкновении армии с палестинцами в Вифлееме.

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