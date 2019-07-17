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Около 10 тысяч туристов эвакуированы из-за пожара с пляжа на хорватском острове Паг

Летние лесные пожары в Европе. Около 10 тысяч туристов эвакуированы с популярного пляжа на хорватском острове Паг. Здесь традиционно собираются масштабные вечеринки. Очаг возгорания обнаружили в сосновом бору. Пламя удалось быстро взять под контроль при помощи трех пожарных самолетов. Пострадавших нет.

Накануне удалось локализовать пожар и в туристическом регионе Коста-дель-Соль на юге Испании. Но жаркая засушливая погода все еще таит в себе угрозу. Пожарные продолжают работать, чтобы потушить пламя и предотвратить новые возгорания.

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