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Около 10 взрывов прогремело в Киеве
В столице Украины прогремела серия взрывов, над городом поднимаются клубы дыма, пишет БелТА со ссылкой на украинское издание "Страна".
В общей сложность прогремело порядка 10 взрывов. Первый взрыв произошел в районе Киева, расположенном по левую сторону от Днепра. Городские власти сообщили, что снаряд попал в один из объектов инфраструктуры. После этого в городе возникли перебои с подачей электричества и воды.
Затем последовали новые взрывы, в том числе по правую сторону от Днепра. Сообщается, что над городом работает система противовоздушной обороны.
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