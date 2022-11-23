Около 10 взрывов прогремело в Киеве

В столице Украины прогремела серия взрывов, над городом поднимаются клубы дыма, пишет БелТА со ссылкой на украинское издание "Страна".



В общей сложность прогремело порядка 10 взрывов. Первый взрыв произошел в районе Киева, расположенном по левую сторону от Днепра. Городские власти сообщили, что снаряд попал в один из объектов инфраструктуры. После этого в городе возникли перебои с подачей электричества и воды.



Затем последовали новые взрывы, в том числе по правую сторону от Днепра. Сообщается, что над городом работает система противовоздушной обороны.