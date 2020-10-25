Около 120 человек задержали накануне во время протестов в Польше

Это был третий день акций после того, как в четверг Конституционный суд страны признал незаконным прерывание беременности из-за необратимых нарушений развития плода. И хотя в Польше из-за COVID-ограничений нельзя собираться в группы более 15 человек, сотни людей вышли на улицы разных городов. Местами мирные шествия вылились в стычки с полицией. Для разгона митингующих правоохранители применяли светодымовые шашки.