Около 140 человек пострадали при столкновении поезда и КамАЗа в Волгоградской области

Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом под российским Волгоградом, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Об этом заявили в компании "Российские железные дороги" (РЖД), пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение из-за выехавшего на пути грузовика, однако избежать столкновения не удалось. "Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на пути, думая, что успеет проскочить. Водитель приближающегося поезда применил экстренное торможение, что привело к сходу вагонов и опрокидыванию части из них", - сообщили ТАСС в оперативных службах.

Согласно предварительным данным РЖД, из-за схода вагонов пассажирского поезда Казань - Адлер госпитализированы 15 человек, в том числе три ребенка. Около 140 человек получили ссадины и ушибы.

На данный момент известно, что в поезде ехали более 800 пассажиров. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров указал: "На неохраняемом переезде перегона Гремячая - Котельниково произошло столкновение поезда № 491 Казань - Адлер с грузовым автомобилем. По предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовали 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб". В связи с инцидентом глава региона провел оперативное совещание.

На месте аварии работают оперативные службы. Сообщается, что эвакуированных пассажиров поезда разместят в двух соцучреждениях. "Продолжается эвакуация пассажиров, все люди будут размещены в ДК "Импульс" и ЦДиК города Котельниково", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельниковского района.

Южная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Следователями Волгоградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) УК РФ.