Около 15 снарядов было зафиксировано Израилем на границе с сектором Газа

По сообщению армейской пресс-службы, со стороны палестинского анклава было запущено сразу около 15 снарядов. Обстрел велся из южной части сектора. Большая часть снарядов была перехвачена силами ПВО Израиля, несколько из них упали на местности в приграничном районе.