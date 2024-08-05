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Около 15 снарядов было зафиксировано Израилем на границе с сектором Газа
Израильские военные зафиксировали обстрел на границе с сектором Газа.
По сообщению армейской пресс-службы, со стороны палестинского анклава было запущено сразу около 15 снарядов. Обстрел велся из южной части сектора. Большая часть снарядов была перехвачена силами ПВО Израиля, несколько из них упали на местности в приграничном районе.
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