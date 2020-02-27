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Около 200 человек с круизного лайнера World Dream отправили на необитаемый остров из-за коронавируса

Около 200 человек с круизного лайнера World Dream отправили на необитаемый остров из-за коронавируса

Власти Индонезии доставили 188 человек на необитаемый остров Себару для прохождения карантина из-за коронавируса COVID-19, сообщает Jakarta Post. Их перевозили на специальном корабле военно-морского госпиталя.По словам представителя Министерства здравоохранения Индонезии, всего на круизном лайнере было 270 человек, но только 188 согласились пройти карантин на острове. Остальные остались на корабле.

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