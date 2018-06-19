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Около 200 нелегалов пытались незаконно пересечь хорватско-боснийскую границу

При этом они блокировали погранпереход. Некоторое время пункт пропуска был закрыт. По так называемому балканскому маршруту тысячи людей пытаются проникнуть в Германию, где из-за этого уже начался политический кризис.

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