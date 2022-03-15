Около 20 депутатов украинского парламента могут попасть под закон о кооперации с Россией

В Украине начнут уголовное преследование всех, кого заподозрят в сотрудничестве с Россией. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. За взаимодействие с Москвой грозит 15 лет тюрьмы. Однако неясно, что именно Киев считает преступной кооперацией. Уже известно, что под закон могут попасть около 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с началом спецоперации.