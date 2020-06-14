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Около 20 тысяч человек собрались в субботу вечером в Париже
Акция протеста против полицейского произвола на площади Республики не была санкционирована. Полиция обратилась к митингующим с призывом разойтись, а когда они не отреагировали на требования, был использован слезоточивый газ.
Небольшие акции протеста прошли в Лионе и Марселе, а также в Нанте и Монпелье.
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