Около 20 тысяч человек собрались в субботу вечером в Париже

Акция протеста против полицейского произвола на площади Республики не была санкционирована. Полиция обратилась к митингующим с призывом разойтись, а когда они не отреагировали на требования, был использован слезоточивый газ.

Небольшие акции протеста прошли в Лионе и Марселе, а также в Нанте и Монпелье.



