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Около 37 миллионов человек в мире были вынуждены покинуть дома из-за конфликтов с участием США
Около 37 миллионов человек в мире были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов с участием США. Массовая миграция началась после объявленной Вашингтоном в 2001 году войны с международным терроризмом. Об этом свидетельствует исследовательский проект "Цена войны" Брауновского университета (штат Род-Айленд). Речь идет о гражданах Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Филиппин, Йемена, Пакистана, Сомали и Сирии. Все они были вынуждены бежать из-за крупномасштабных боевых действий с участием американских вооруженных сил на своих территориях. Лишь 25 миллионам удалось затем вернуться на родину, многим - в результате депортации. Эксперты Брауновского университета назвали эти вторжения США "ужасной катастрофой".
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