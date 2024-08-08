Около 3 тыс. человек эвакуировали из Курской области из-за обстрелов ВСУ

Около 3 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Курской области эвакуированы из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, приводит слова врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого ТАСС .

"Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка 3 тыс. человек. 1,5 тыс. человек сейчас размещены у нас в пунктах временного размещения", - сказал Андрей Белостоцкий.