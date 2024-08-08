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Около 3 тыс. человек эвакуировали из Курской области из-за обстрелов ВСУ

Около 3 тыс. человек эвакуировали из Курской области из-за обстрелов ВСУ

Около 3 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Курской области эвакуированы из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, приводит слова врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого ТАСС.

"Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка 3 тыс. человек. 1,5 тыс. человек сейчас размещены у нас в пунктах временного размещения", - сказал Андрей Белостоцкий.

Для приема жителей приграничья подготовлен 21 пункт временного размещения.

Фото:© Петр Ковалев/ТАСС

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