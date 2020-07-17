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Около 40 % жителей Стокгольма уже обладают иммунитетом против COVID-19

Об этом сообщил генеральный директор Управления народного здравоохранения Швеции. Если данные расчеты верны, то шведская столица вплотную подошла к коллективному иммунитету. Он возникает, когда около 45 % населения получают устойчивость к заражению инфекцией.

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