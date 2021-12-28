Около 450 беженцев у берегов ЕС до сих пор остаются на борту спасательного судна

Международная гуманитарная организация Sea Watch призвала европейские власти обеспечить безопасность беженцев, спасенных в водах Средиземного моря. Всего за несколько рождественских дней у европейских берегов подобрали около 450 мигрантов, среди которых беременная женщина с трехлетней дочерью, им потребовалась медицинская помощь. Люди до сих пор остаются на борту спасательного судна Sea Watch . Сотрудники миссии сигнализируют Брюсселю, что разместить этих людей во временных лагерях необходимо как можно скорее из-за суровых погодных условий, и потому, что поток мигрантов к южным рубежам ЕС не прекращается.