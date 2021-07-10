Около 60 % украинцев считают, что уровень жизни при Зеленском ухудшился

Почти 60% украинцев считают, что уровень жизни в стране при Зеленском ухудшился. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS. Опрос, в котором приняли участие 2 тысячи человек, проводился в июне. Респондентам было предложено оценить, в какую сторону изменилась ситуация в стране во время президентства Владимира Зеленского. Так, более 58% опрошенных заявили, что уровень жизни ухудшился, более 30% считают, что он не изменился. Улучшения заметили лишь 7% респондентов. Отвечая на вопрос об экономическом состоянии страны, 52% отметили, что произошли ухудшения, 36% не заметили изменений. Украинцам также предложили оценить свои эмоции по отношении к действующей в стране власти. Почти у 90% респондентов преобладают негативные эмоции.