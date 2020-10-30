Возвращаемся к землетрясению, произошедшему в Турции. В Сети появляются новые кадры спасения выживших под завалами. Около 70 человек извлечены из-под обломков зданий в Измире. К этой минуте число пострадавших превысило 200 человек. Мы продолжим следить за ситуацией. Подробности в "Панораме".