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Около 70 человек извлечены из-под обломков зданий в Измире

Возвращаемся к землетрясению, произошедшему в Турции. В Сети появляются новые кадры спасения выживших под завалами. Около 70 человек извлечены из-под обломков зданий в Измире. К этой минуте число пострадавших превысило 200 человек. Мы продолжим следить за ситуацией. Подробности в "Панораме".

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