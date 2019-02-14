Около 7,5 тысяч протестующих были помещены под стражу с момента начала акций "желтых жилетов"

С момента начала акций "желтых жилетов"во Франции задержаны почти восемь с половиной тысяч протестующих. Из них около 7,5 тысяч были помещены под стражу. Такие цифры привел министр внутренних дел страны и отметил, что за время протестов более тысячи сотрудников полиции получили ранения. Каждая из 13-ти проведенных манифестаций в Париже заканчивалась стычками.