Около 98 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября

Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслана Аталыкова.



"На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы - порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина", - сказал он на пресс-конференции во вторник.



Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Президент добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.



Фото:pixabay.com