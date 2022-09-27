3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Около 98 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября
Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслана Аталыкова.
"На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы - порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Президент добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов