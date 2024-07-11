Около миллиона жителей Хьюстона вторые сутки остаются без электричества

В американском Хьюстоне около миллиона человек вторые сутки остаются без доступа к электричеству из-за урагана Берил. У автомобилистов серьезные проблемы с получением бензина, за которым, как и за продуктами, огромные очереди.

"Берил" обрушился на Техас во вторник. Порывы ветра достигали 153 км/ч. Непогода сопровождалась ливневыми дождями, резким уровнем подъема воды и торнадо.