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Около миллиона жителей Хьюстона вторые сутки остаются без электричества

В американском Хьюстоне около миллиона человек вторые сутки остаются без доступа к электричеству из-за урагана Берил. У автомобилистов серьезные проблемы с получением бензина, за которым, как и за продуктами, огромные очереди.

"Берил" обрушился на Техас во вторник. Порывы ветра достигали 153 км/ч. Непогода сопровождалась ливневыми дождями, резким уровнем подъема воды и торнадо.

По последним данным, погибли 8 человек. Стихийное бедствие также вызвало отмену почти 2 тыс. авиарейсов. Всего по всему штату было обесточено почти 3 млн домов и предприятий. Работы по восстановлению электроснабжения продолжатся.

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