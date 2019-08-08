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Около побережья острова Тайвань произошло землетрясение

Около побережья острова Тайвань сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился недалеко от города Суао, где проживает более 40 000 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. К счастью, никто не пострадал.

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