Около ста рейсов отменены в Италии. Бастуют работники авиатранспорта

Бойкот продлится 4 часа. Профсоюзы требуют более приемлемых условий работы и гарантий, которые защищают от конкуренции со стороны экономичных перевозчиков. Среди отмененных рейсы в Москву, Лондон, Париж, Брюссель, Каир, Тель-Авив и Афины, а также внутринациональные маршруты. Как нам сообщали в Белавиа, задержка рейсов в этом направлении из Беларуси возможна, но отмена не предвидится.