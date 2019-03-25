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Около ста рейсов отменены в Италии. Бастуют работники авиатранспорта

Бойкот продлится 4 часа. Профсоюзы требуют более приемлемых условий работы и гарантий, которые защищают от конкуренции со стороны экономичных перевозчиков. Среди отмененных рейсы в Москву, Лондон, Париж, Брюссель, Каир, Тель-Авив и Афины, а также внутринациональные маршруты. Как нам сообщали в Белавиа, задержка рейсов в этом направлении из Беларуси возможна, но отмена не предвидится.

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