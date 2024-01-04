Около тысячи автомобилей застряли в снегу на юге Швеции

Около тысячи автомобилей застряли в ночь на 4 января на автостраде E22 между Кристианстадом и Хербю в Южной Швеции, сообщает БЕЛТА со ссылкой наEuronews.



Сильные холода и снегопады привели к транспортному коллапсу в Швеции - тысячи людей провели ночь в машинах на автотрассах. Спасательная операция продолжалась всю ночь. По данным Шведского транспортного управления, трасса будет закрыта до утра 5 января.



Ситуация на участке дороги между Линдередом и Экередсрастеном в Сконе до сих пор характеризуется как "хаотичная". Людей эвакуируют с помощью транспортных средств военных. Сотрудники вооруженных сил Швеции помогают доставлять еду и питье попавшим в снежную ловушку людям и расчищать их машины от снега.



Ледяной шторм продолжает бушевать на севере Швеции: в некоторых местах температура опускается ниже 40 градусов по Цельсию. Самым холодным в стране остается Квиккйокк-Орренярка в Лапландии, где 4 января было зафиксировано 43,1 градуса ниже нуля.

