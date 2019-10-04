Окончательные итоги парламентских выборов в Австрии

В Австрии огласили окончательные итоги парламентских выборов. 37,5 % голосов получила партия экс-канцлера Себастьяна Курца. Партия получила даже больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года. На втором месте социал-демократы с худшим результатом в истории. На третьем месте Австрийская партия свободы. Ее поддержали 16 % голосовавших. Всего в Национальный совет Австрии нового созыва войдут пять политических партий.