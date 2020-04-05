Окрестности гольф-клуба в Боливии заполонили капибары

Окрестности одного из загородных гольф-клубов города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Боливии заполонили капибары. Эти полуводные травоядные млекопитающие давно облюбовали местный пруд, но раньше крупных грызунов было не так много. Теперь у водоема порой можно заметить до 40 капибар. Грызуны эти, как известно, чрезвычайно чистоплотны, а также необыкновенно нежны и общительны.



