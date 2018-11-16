Окружной суд Вашингтона сегодня вынесет решение по иску CNN против Дональда Трампа

Телеканал обвинил президента США в нарушении конституционных прав. Поводом стало то, что Белый дом отказал в аккредитации корреспонденту канала из-за непонравившегося главе США вопроса. Помимо американского лидера, ответчиками выступают пресс-секретарь президента Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, директор секретной службы Джозеф Кленси и еще ряд госслужащих.