Олаф Шольц назвал Германию страной мигрантов

Для высших чинов все проблемы давно решены. Канцлер Шольц между тем сделал громкое заявление. В своей речи в бундестаге он назвал Германию страной мигрантов и обнародовал планы нового правительства пересмотреть иммиграционную систему и процессы получения гражданства.



Олаф Шольц, канцлер Германии:

Дорогие дамы и господа. Германия - страна мигрантов. Поэтому сейчас самое время, чтобы мы осознали себя как общество иммиграции и интеграции. К этому относится и то, что мы должны облегчить процесс получения немецкого гражданства. Только так мы сможем добиться полного политического участия и лучшей интеграции. Получение гражданства станет возможным уже через 5 лет проживания в Германии. Мы также разрешим множественное гражданство. Это соответствует жизненной реальности многих проживающих в нашей стране.