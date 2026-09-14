Фото ria.ru

"Альтернатива для Германии" набрала 43,8 % голосов в Саксонии-Анхальт при рекордной явке около 80 %. Эксперты называют это событие серьезной заявкой на изменение политического ландшафта Германии и возможный откат страны к национальной политике. О причинах успеха АдГ, перспективах восстановления отношений с Россией и рисках для глобалистов рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов в "Актуальном интервью".

Еще десять лет назад АдГ воспринималась как маргинальная сила. Сегодня она пользуется безусловной поддержкой избирателей в восточных землях Германии. "На региональных выборах в Саксонии-Анхальт победила "Альтернатива для Германии". Она возникла порядка 10 лет назад, и тогда ее воспринимали как политических фриков. Сейчас они набрали 44 % при рекордной явке 80 %. Это говорит о серьезной поддержке. В следующие выходные выборы пройдут в других землях, и там у АдГ тоже хорошие шансы", - отметил депутат.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что одна из целей партии - восстановить хорошие экономические отношения с Россией. Олег Романов считает это возможным, но только при смене поколений европейских политиков. "Пока будут руководить глобалисты, работающие не в интересах своих народов, а на глобальных хозяев, отношения не изменятся. Но если к власти придут национально ориентированные политики, пусть даже не любящие Россию, они прагматики. Без дешевого российского газа, без рынка и сотрудничества с Восточной Европой невозможно обеспечить экономические интересы Германии и безопасность Европы. Среднесрочное будущее может быть оптимистичным, если национальное пробуждение Германии не подавят силовыми методами", - пояснил депутат.

АдГ уже объявлена правоэкстремистской, и до ее запрета остался один шаг. Однако эксперт предупредил: если партия продолжит побеждать на выборах в восточных землях, это может привести к непредсказуемым последствиям. "Сценарий запрета не исключен. Но если состоятся выборы в других землях и там опять победит АдГ, это риск гражданской войны и серьезных потрясений в самой крупной экономике Европы. Это может запустить неуправляемые процессы. Глобалисты сейчас в сложной ситуации, не понимая, что делать с Альтернативой. Она уверенно набирает очки, и если так пойдет, не за горами успех на федеральном уровне", - резюмировал депутат.