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Олимпиада 2020 в Токио пройдет в установленные сроки
Эстафета огня Олимпийских игр в Токио сегодня стартовала из древней Олимпии. Торжественная церемония зажжения состоялась в присутствии президента Греческой Республики, а также президента Международного олимпийского комитета и других официальных лиц, но в отсутствии зрителей из-за опасности коронавируса.
О переносе Олимпиады 2020, а тем более - об отмене летних Игр в Токио речи не идет - подтвердили в столице нынешних Игр.
Есиро Мори, глава оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 в Токио:
"Мы не собираемся отменять Олимпиаду или делать какие-то отсрочки. Пока все идет по плану. Сегодня в Греции стартует церемония зажжения олимпийского огня. Она пройдет под четким контролем Международного олимпийского комитета. Сейчас все усилия направлены на проведения Игр в срок. Так что, нет места пессимистичным и негативным прогнозам касательно Олимпиады".
Первым факелоносцем большой олимпийской эстафеты, которому был передан огонь на античном стадионе, стала олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки.
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