Олимпиада 2020 в Токио пройдет в установленные сроки

Эстафета огня Олимпийских игр в Токио сегодня стартовала из древней Олимпии . Торжественная церемония зажжения состоялась в присутствии президента Греческой Республики, а также президента Международного олимпийского комитета и других официальных лиц, но в отсутствии зрителей из-за опасности коронавируса.

"Мы не собираемся отменять Олимпиаду или делать какие-то отсрочки. Пока все идет по плану. Сегодня в Греции стартует церемония зажжения олимпийского огня. Она пройдет под четким контролем Международного олимпийского комитета. Сейчас все усилия направлены на проведения Игр в срок. Так что, нет места пессимистичным и негативным прогнозам касательно Олимпиады".