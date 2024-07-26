Олимпиада в Париже: сотрудники отеля, в котором разместилась делегация МОК, объявили забастовку

Менее двух часов остается до начала церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, но спортивное торжество рискует обернуться крахом. Особенно прочувствует это делегация МОКа. Сотрудники отеля, в котором разместилась данная делегация, объявили забастовку. Персонал требует повышения заработной платы и расширения штата. Кстати, обошлось комитету эксклюзивное использование помещений отеля в копеечку, точнее, почти в 24 млн долларов. Хороший сервис, ничего не скажешь.

Впрочем, даже в бастующем отеле лучше, чем на улице. Там банально процветает преступность. В МВД Пятой республики заявили, что регистрируют высокий рост краж - около 9 тыс. случаев за последнюю неделю. Легенду бразильского футбола, известного как Зико, обокрали в Париже на сумму почти в 500 тыс. евро. Инцидент произошел днем, когда призер чемпионата мира выходил из такси.