Олимпиада в Париже: за время Игр арестовано свыше 200 человек

Французский министр внутренних дел сообщил, что за время Олимпийских игр (и в связи с ними) было арестовано свыше 200 человек. В подробности он не вдавался, но информация о подобных делах ранее попадала в прессу.

Например, известно об аресте некого повара российского происхождения, который с пьяных глаз заявлял, что симпатизирует Путину. Его французские газеты назвали офицером ФСБ и прямой угрозой стабильности Пятой республики. Вполне вероятно, что следует ждать вскоре арестов по делу об угрозах постановщику шоу, которым открылась Олимпиада.Томас Джолли заявляет, что ему поступают многочисленные угрозы от недовольных представлением его авторства. Во Франции полагается считать, что шоу было блестящим и утонченным.