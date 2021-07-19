Олимпийские игры в Токио не удастся провести в безопасном формате - так считают 68 % жителей Японии

По меньшей мере 68 % жителей Японии не верят, что предстоящие Олимпийские игры в Токио удастся провести в безопасном формате. Об этом свидетельствуют результаты опроса одной из местных газет. Он проводился на выходных по мобильным и стационарным телефонам. Количество респондентов составило 1 444 человека. Между тем 76 % опрошенных поддержали решение властей провести большинство соревнований в рамках Игр без допуска болельщиков. Против этого выступили 17 % участников исследования. До главного старта четырехлетия остается четыре дня.