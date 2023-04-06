3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Олланд в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил намерение Запада воевать "до последнего украинца"
Очередное признание от экс-президента Франции. В разговоре с известными пранкерами Вованом и Лексусом Франсуа Олланд заявил, что мирные переговоры - это не в духе Запада, не смутившись от провокационного вопроса о борьбе "до последнего украинца".
Сегодня переговоры с Путиным привели бы к статусу-кво. Поэтому пока Украина в состоянии продолжать борьбу, пока Украина в состоянии заставить русских отступить, никаких переговоров быть не может.
Мирные переговоры не в интересах Запада
Вопрос о мирном диалоге, пока у ВСУ есть возможности для боевых действий, западные политики поднимать не собираются. Зато готовы обеспечивать бесперебойные поставки вооружений в зону конфликта. Видимо, чтобы момент для мирных переговоров так и не настал.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все