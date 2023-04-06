Олланд в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил намерение Запада воевать "до последнего украинца"

Очередное признание от экс-президента Франции. В разговоре с известными пранкерами Вованом и Лексусом Франсуа Олланд заявил, что мирные переговоры - это не в духе Запада, не смутившись от провокационного вопроса о борьбе "до последнего украинца".

Сегодня переговоры с Путиным привели бы к статусу-кво. Поэтому пока Украина в состоянии продолжать борьбу, пока Украина в состоянии заставить русских отступить, никаких переговоров быть не может.

Мирные переговоры не в интересах Запада