Оман отклонил сделку с Ираном о взимании сборов за проход судов через Ормузский пролив

Оман отверг предложение Ирана совместно взимать сборы за проход судов через Ормузский пролив, информирует New York Post.

По данным высокопоставленного источника в регионе, Маскат отклонил даже идею добровольных взносов на безопасность и экологию. Причина - стремление избежать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее американский лидер жестко раскритиковал Оман и пригрозил султанату силовым ответом, если тот помешает урегулированию ирано-американского конфликта.

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