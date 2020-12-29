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Оман открывает границы

Отрицательный тест на COVID-19 придется предъявить при въезде в Оман. Страна сегодня открывает морские, воздушные и сухопутные границы. Второй тест прибывающим сделают на местном пограничном пункте. Коронавирус в стране подтвержден у 128 с половиной тысячи человек, умерло почти полторы тысячи. На днях в Омане началась и вакцинация. Привить от COVID планируют более 60 % населения.

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