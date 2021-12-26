"Омикрон" - быстрый и опасный: новый вызов пандемии COVID-19

Быстрый и опасный. Сорвать новогодние праздники может штамм коронавируса "омикрон". Европа вводит новые локдауны и ограничения. Мутация уже стала доминирующей в Бельгии. Резкий всплеск заболеваемости зафиксировали в Португалии. Местных жителей призвали перейти на удаленку и обязали носить маски. 104 тысячи случаев заражения за 24 часа - новый французский антирекорд. С 2022-го Индия начнет вакцинировать от коронавируса подростков старше 15 лет.