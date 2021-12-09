"Омикрон" крадет Рождество в Европе

Франция вновь обновила антирекорд по заболеваемости COVID-19 - суточный прирост случаев превысил 61 тысячу, и это максимум с прошлого года. Во многих странах новый штамм "омикрон" буквально крадет Рождество. Власти Дании решили ввести ряд ограничений на ближайший месяц: приостановить ночную жизнь, закрыть дискотеки и концертные залы с наполняемостью свыше 50 человек, а школьников отправить по домам. Работу дискотек и клубов запретили также в Польше в преддверии рождественских праздников и корпоративов.



Великобритания вводит систему COVID-пропусков для мероприятий и заведений с числом участников больше ста. Решение принято на фоне скандала на Даунинг-стрит как раз в связи с прошлогодним рождественским локдауном.Дело в том, что телеканал ITV опубликовал запись, на которой пресс-секретарь британского премьера шутила на пресс-конференции о рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона.