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"Омикрон" - новый вызов пандемии COVID-19

"Омикрон" захватывает новые страны. Два случая заражения новейшим штаммом COVID-19 выявили в России - заболевшие прибыли из ЮАР.

Франция

Во Франции количество инфицированных "омикроном" выросло до 25.

Республика Корея

На фоне обострения эпидситуации мир вновь захлестнула волна карантинных ограничений. В Южной Корее начал действовать режим вакцинных пропусков в общественных местах. Сокращено максимальное количество участников частных встреч: до 6 человек в столичном регионе и до 8 - в других районах.

Италия

В Италии после введения электронного COVID-сертификата выстроились очереди за прививкой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о вакцинации 44 % населения мира от COVID-19. В то же время более 100 стран еще не достигли 40-процентного охвата прививками от коронавируса. По сообщениям ВОЗ, более половины из них находятся в Африке.

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