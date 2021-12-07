"Омикрон" - новый вызов пандемии COVID-19

"Омикрон" захватывает новые страны. Два случая заражения новейшим штаммом COVID-19 выявили в России - заболевшие прибыли из ЮАР.

Франция

Во Франции количество инфицированных "омикроном" выросло до 25.

Республика Корея

На фоне обострения эпидситуации мир вновь захлестнула волна карантинных ограничений. В Южной Корее начал действовать режим вакцинных пропусков в общественных местах. Сокращено максимальное количество участников частных встреч: до 6 человек в столичном регионе и до 8 - в других районах.

Италия

В Италии после введения электронного COVID-сертификата выстроились очереди за прививкой.