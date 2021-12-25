"Омикрон" уже обнаружен в 110 странах мира

"Омикрон" шагает по планете: его обнаружили в 110 странах. В канун Рождества были отменены около 5 тысяч авиарейсов. ВОЗ не видит в новой версии COVID особой опасности, но правительства продолжают вводить разнообразные ограничения. В Лондоне отменили гуляния и фейерверки. В Испании с Италией вновь обязательными стали маски на улицах: за соблюдением карантинного режима следят полицейские патрули, которые безжалостно штрафуют нарушителей. В Нидерландах и Германии - резкий рост заболеваемости, поэтому запрещены практически любые массовые мероприятия. Десятки тысяч немцев, уставших от санитарного террора, даже в этот праздничный день вышли на улицы.