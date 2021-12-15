Новейшая мутация COVID-19 продолжает заражать планету. Штамм "омикрон" выявлен уже в 77 странах. Страны вновь пытаются уберечься от инфекции локдаунами и карантинными ограничениями. Италия ввела обязательный отрицательный тест на COVID-19 для прибывающих из европейских стран. Сдавать экспресс-тесты на коронавирус обязали туристов на Кипре. А в Словении начинают вакцинировать детей от 5 до 11 лет.



Жестокие кадры из Германии, где, видимо, на фоне пандемии обострилась "массовая истерия". Иначе объяснить жестокое задержание пожилого мужчины полицейскими за отсутствие COVID-паспорта просто невозможно.

