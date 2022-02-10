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"Омикрон" завоевывает мир
"Омикрон" уверенно завоевывает планету. За последние два года инфицированы были 405 миллионов человек. При этом сейчас ежедневно заражаются вирусом около 3 миллионов. Однако смертность практически не растет.
"Конвой свободы" продолжает блокировать столицу Канады
Общенациональная акция протеста дальнобойщиков продолжается в Канаде. Власти лишили водителей, которые заняли центр Оттавы, доступа к пище и горючему, им также запретили использовать звуковые сигналы. Протестующие нашли выход из положения: теперь, чтобы пошуметь, они используют пустые канистры:
Дальнобойщики продолжают расширять свое присутствие на границе: здесь они блокируют крупнейшие погранпереходы. Из-за прекращения товарных поставок в супермаркетах Канады дефицит продуктов питания
"Конвой свободы" собирают во Франции
Пример канадцев оказался заразителен: французы также готовятся взять в блокаду правительственные здания. По всей стране собираются караваны автомобилей, которые уже завтра прибудут в Париж: французы требуют от властей немедленной отмены всех карантинных ограничений и отказа от принудительной вакцинации.
Протесты против карантинных ограничений в Нидерландах
Протесты против COVID-ограничений не прекращаются в Нидерландах. Здесь власти понемногу смягчают карантин, но, по мнению местных жителей, делают это слишком медленно. В соседней Дании уже отменены паспорта вакцинации и запрет на работу развлекательных заведений: в Нидерландах граждане требуют для себя таких же свобод.
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