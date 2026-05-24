"Он лжец и предатель" - почему правление Стармера выходит из-под контроля

"Быть или не быть, вот в чем вопрос" - этот гамлетовский монолог все чаще повторяет, стоя у зеркала, премьер Великобритании Кир Стармер. Политик и его партия сегодня балансируют на краю пропасти. Меньше чем за 2 года правительство лейбористов растеряло поддержку избирателей, столкнулось с мятежом собственных депутатов и оказалось в центре сразу нескольких скандалов.

Несмотря на колоссальное давление, Стармер зубами вцепился в нагретое кресло. Он заявляет, что не уйдет в отставку без борьбы, а править планирует еще с десяток лет. О том, как британский премьер перепутал Даунинг-стрит с королевским троном, - в рубрике "Полная Европа".

"Я ухожу" - именно этих слов, если верить британской прессе, ждет от своего премьера подавляющее большинство жителей Туманного Альбиона. Но Стармер никуда не спешит, несмотря на то что кредит доверия избирателей уже давно растрачен. Громкие обещания стабильности и экономического прорыва, с которыми политик триумфально входил в премьерскую резиденцию, в итоге превратились в бесконечную череду скандалов, забастовок и внутрипартийных войн. Британцы, уставшие от затягивания поясов, все громче заявляют, что нынешняя власть полностью оторвана от реальности.

"Он лжец и предатель. Премьер только что получил затрещину на местных выборах, а он стоит здесь и говорит: "Я не хочу ввергать эту страну в хаос". Оглянитесь вокруг: в стране и так хаос", - сказал гражданин Великобритании.

Критики всегда могут сказать, что опросы на улицах легко можно вывернуть в нужную сторону. Но как же тогда результаты упомянутых местных выборов? Лейбористы с треском провалили голосование, а партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем получила около 1,5 тыс. мест. Поражение зафиксировано даже там, где еще недавно правящая партия доминировала. В любой демократии после такого позора глава кабмина немедленно делает "политическое харакири", т.е. ставит вопрос о доверии или уходит в отставку. Но Стармер выбрал собственный путь и заявил, что его великая миссия только начинается.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"То, что мы видели раньше, было хаосом постоянно меняющихся лидеров. Это дорого обошлось стране. Я скажу, кто заплатил эту цену - рабочие люди. Но мы были избраны, чтобы изменить Британию, и это то, что мы будем делать. Да, я признаю, что результаты выборов болезненны, и я несу ответственность за это. Но я также несу ответственность за то, чтобы добиться изменений, которые мы обещали этой стране, и я их выполню".

Такое упрямство и откровенное нежелание смотреть правде в глаза спровоцировали волну гнева внутри собственной партии. Около 100 депутатов-лейбористов публично призвали премьера уйти. За этим последовали отставки: свой пост покинул замглавы МВД, министр по жилищному строительству и еще несколько чиновников.

Чуть позже к ним присоединилась самая весомая среди них фигура - министр здравоохранения Уэс Стритинг. В прощальном письме он обвинил Стармера в создании "авторитарной" культуры, которая задушила любые интересные идеи и дискуссии. В опубликованном в соцсетях письме из двух страниц он обосновал свой уход из правительства: "Потеряв доверие к вашему руководству, я пришел к выводу, что оставаться на посту было бы бесчестно и беспринципно".

Однако самым разрушительным для Стармера оказался скандал, связанный с назначением Питера Мандельсона послом Великобритании в США, который водил крайне полезную дружбу с извращенцем Джеффри Эпштейном. В обмен на деньги британец сливал финансисту разную информацию правительственного толка. В итоге Стармер уволил Мандельсона, а после был вынужден публично извиняться, оправдываясь, что поверил лжи своего протеже.

Джилл Лоулесс, корреспондент Associated Press:

"Этот скандал и громкие разоблачения Питера Мандельсона породили у многих законодателей из Лейбористской партии ощущение, что с суждениями премьер-министра что-то не так. С тех пор как он был избран, он совершил ряд ошибок. Он совершал политические перевороты, все это усугубляет вопрос, который возникает в головах многих: подходит ли он для этой работы?"

Но если не Стармер, то кто? Претендуют на теплое место сразу 3 кандидата. Но самый популярный из них - мэр Манчестера Энди Бернем. Но у него есть одна маленькая, но очень серьезная проблема - он не является депутатом парламента, а значит, прямо сейчас не может бороться за пост лидера партии и премьера. Ему необходимо победить на довыборах, которые пройдут уже в июне.

Тим Бэйл, профессор политики Лондонского университета королевы Сарии (Великобритания):

"Энди Бернем дал понять, что он собирается участвовать в дополнительных выборах. Я думаю, он может выиграть. Как только он попадет в парламент, вполне вероятно, что мы увидим борьбу за лидерство. Там мы увидим Бернема, экс-министра здравоохранения Уэса Стритинга, возможно, Анджелу Рейнер и других темных лошадок. Большой вопрос заключается в том, захочет ли Стармер участвовать в этом кастинге на лидерство".