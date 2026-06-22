"Он меня цепляет" - как файлы Эпштейна поставили под угрозу будущее норвежской монархии

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Король Харальд V правит Норвегией уже 35 лет. И еще никогда королевская семье не была настолько дискредитирована перед обществом. Супруга его сына (принца Хокона) Метте-Марит оказалась страстной поклонницей Джеффри Эпштейна.

Жена наследника престола принца Хокона, упоминается в файлах более 1 тыс. раз. Она поддерживала тесные контакты с Эпштейном с 2011 по 2014 год, уже после его осуждения в 2008 году. Она была настолько близка к преступнику, что даже находилась в доме финансиста-педофила во Флориде, когда самого миллиардера там не было. В одном из электронных писем она признавалась ему, что он ее "цепляет", в других называла "милым" и "добросердечным". Более того, в 2012 году, когда ее сыну Хейби было 15 лет, она спрашивала у Эпштейна совета, уместно ли будет предложить подростку в качестве обоев картинку с двумя обнаженными женщинами, несущими доску для серфинга.

Скриншот публикации интернет-портала "Московские новости" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2519d42e-4505-4cc8-9430-d857e7d14089/conversions/e04a00fb-eea4-475a-8821-b95722c5d89c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2519d42e-4505-4cc8-9430-d857e7d14089/conversions/e04a00fb-eea4-475a-8821-b95722c5d89c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2519d42e-4505-4cc8-9430-d857e7d14089/conversions/e04a00fb-eea4-475a-8821-b95722c5d89c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2519d42e-4505-4cc8-9430-d857e7d14089/conversions/e04a00fb-eea4-475a-8821-b95722c5d89c-xl-___webp_1920.webp 1920w

После того, как файлы стали доступны общественности, принцесса попыталась глупо оправдаться: мол, ничего не знала о криминальном прошлом педофила. Впрочем, на вранье ее ловили и раньше.

Скриншот публикации сетевого издания "Москва онлайн" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25a922f9-1f0d-441f-ac88-8377ed9e0e8a/conversions/26b73516-0a95-4527-871a-a3b920d5c496-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25a922f9-1f0d-441f-ac88-8377ed9e0e8a/conversions/26b73516-0a95-4527-871a-a3b920d5c496-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25a922f9-1f0d-441f-ac88-8377ed9e0e8a/conversions/26b73516-0a95-4527-871a-a3b920d5c496-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25a922f9-1f0d-441f-ac88-8377ed9e0e8a/conversions/26b73516-0a95-4527-871a-a3b920d5c496-xl-___webp_1920.webp 1920w

В начале 2026 года королевский дворец попытался дистанцироваться от скандальных файлов и опубликовал официальное заявление. Там кронпринцесса принесла извинения и назвала свою дружбу с Эпштейном ошибкой, а также выразила солидарность с его жертвами.

Связь принцессы с педофилом вызвала широкий резонанс в обществе. Норвежское издание Verdens Gang обострило инцидент и провело опрос о том, должна ли Метте-Марит стать следующей королевой Норвегии. Против, высказались 44 % респондентов, Одобрили кандидатуру 33 % опрошенных, а остальные не высказали своего мнения.

А вообще кронпринцесса Метте-Марит имеет весьма скептическое отношение к норвежским законам. При необходимости монаршая особа их с радостью обходит и пренебрегает ими.

В 2012 году будущая королева совершила частный визит в Индию, чтобы позаботиться о двух детях, рожденных суррогатными матерями для норвежских родителей-геев, один из которых работает во дворце. Этот жест доброй воли вызвал резонанс, потому что в Норвегии законом запрещено суррогатное материнство.

Скандал закономерно усилил недоверие к институту монархии. "Зачем он нам?" - логично спросили граждане.

Рейтинг доверия королевской семьи пришлось восстанавливать искусственно. Норвегия оказалась буквально в шаге от перехода к республиканской форме правления. Спасали корону через парламент. От референдума по понятным причинам решили отказаться. Очевидно, что если бы спросили мнение людей ситуация могла пойти не по плану.

Парламент Норвегии, проголосовал за сохранение монархии в стране. Из 169 депутатов 141 проголосовал за, 26 - против.