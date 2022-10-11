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"Он безумен". Британцы резко осадили Зеленского после его новой просьбы
Читатели британской газеты Daily Express оценили призыв Владимира Зеленского к западным странам построить "воздушный щит" на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.
11 октября, выступая на саммите G7, который проходилв онлайн-формате, Зеленский попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины -предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.
"Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени", -написал один из пользователей.
"Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", - согласился другой.
"Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", - отметили в комментариях.
"Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?", - добавили в ответ.
"Кажется, Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа", - заключил британец.
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