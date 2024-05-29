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Он боролся за правду и получил срок в США за шпионаж - 175 лет
Госдеп США из года в год повторяет, что Беларусь нарушает права человека, Беларусь притесняет журналистов, Беларусь запрещает свободу слова. Крайняя песня - доклад за 2023. Начало там, как всегда, многообещающее.
Хочется добавить: "И слава богу".
Вашингтон настолько демократичный, что достается не только другим странам, но и международным организациям. Если они, конечно, не пишут под диктовку американского обкома. Вот выдержка из того самого отчета Amnesty International (международной правозащитной организации).
Эдвард Сноуден до сих пор живет в России - домой ему путь заказан. Как и еще одна жертва свободы слова по-американски - Джулиан Ассанж.
Джулиан Ассанж стал известен благодаря работе над порталом WikiLeaks - это огромная база документов, в которой проливался свет на делишки американских чиновников и бизнесменов: тайные сделки, владения имуществом и даже такие скандалы, как печально известный "Остров Лолит", куда ездил тот же Билл Клинтон заниматься сексом с несовершеннолетними детьми.
Ассанж боролся за правду, а получил срок в США за шпионаж - 175 лет. Вашингтону не понравилось, что на сайте WikiLeaks опубликовали информацию о гибели журналистов Reuters во время войны в Ираке. Пентагон приказал ударить по ним, при этом на видеозаписи слышно, как смеются и радуются американские военные.
Позже они сказали: "мы были уверены, что у них в руках оружие и это не журналисты". Но тем военным срок не грозил, в отличие от Ассанжа.
Госдеп США вновь учит Минск демократии, но сам погряз в произволе. Как блюстители мировых ценностей стали эталоном двойных стандартов. Бесчеловечные репрессии и неоправданные убийства. Резолюции вместо законности. Политизация правды: какие права человека растоптал Вашингтон? Демократия с пометкой "опасно для жизни". Об этом смотрите в "Понятной политике".
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