Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

"Она защищает наркобизнес и политику коррупции" - экс-депутат парламента Румынии о Санду

Скандал произошел в Страсбурге. В Европарламенте во время вручения ордена "За заслуги" президента Молдовы Майю Санду обвинили в работе на наркомафию и причастности к коррупционным делам в Молдове.

Кристиан Ризя, экс-депутат парламента Румынии:

"Майя Санду - диктатор. Я румынский журналист, ставший жертвой ее злоупотреблений. Она защищает наркобизнес и политику коррупции".

В момент выкрика кто-то инициировал аплодисменты, пытаясь его заглушить. После этого бывшего румынского депутата вывели из зала.

Разделы:

В мире

Теги:

Майя СандуМолдова