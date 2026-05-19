"Она защищает наркобизнес и политику коррупции" - экс-депутат парламента Румынии о Санду
Автор:Редакция news.by
Скандал произошел в Страсбурге. В Европарламенте во время вручения ордена "За заслуги" президента Молдовы Майю Санду обвинили в работе на наркомафию и причастности к коррупционным делам в Молдове.
Кристиан Ризя, экс-депутат парламента Румынии:
"Майя Санду - диктатор. Я румынский журналист, ставший жертвой ее злоупотреблений. Она защищает наркобизнес и политику коррупции".
В момент выкрика кто-то инициировал аплодисменты, пытаясь его заглушить. После этого бывшего румынского депутата вывели из зала.