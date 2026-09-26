"Они могут стрелять, но мы останемся на нашей земле": как выглядит жизнь иракцев после войны

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Именно со слов, не с выстрела, началась война в Ираке. С трибуны звучали предупреждения о химическом и биологическом оружии, о связях с терроризмом, о диктаторе, который якобы угрожает всему миру.

После 11 сентября 2001 года страх стал политической силой, а безопасность – оправданием почти любого шага. 20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию против Ирака. Главным официальным доводом было утверждение, что режим Саддама Хусейна располагает оружием массового поражения и нарушает требования ООН.

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Но оружия в Ираке такого так и не нашли. Связь президента с "Аль-Каидой" не подтвердилась. Мало кто сегодня на улицах Багдада верит, что свержение Саддама Хусейна американцами было оправданным. Все говорят про хаос и делятся личными историями гибели родственников.

Али, продавец магазина, коллекционер:

"Чтобы узнать правду, вам нужно поехать в бедные районы. Там в любой стране, которую захватила другая страна, будет плохо. Ирак захватила Америка и сделала одних очень богатыми, других очень бедными. Они меняют мышление, промывают мозги. Человек, которому 20 лет, который знает жизнь только при американцах, уже мыслит по-другому. Но Ираку не 10, не 20 и даже не 100 лет. Запомните мои слова, это все закончится".

quote Они хотят, чтобы у нас было мало денег, и мы им руки целовали, как рабы. Они могут нас уничтожить, могут в нас стрелять. Мы можем умереть или наши дети. Но мы останемся на нашей земле. Али

О трагедиях мирных людей напоминают множество мест в стране. Например, одно из самых старых кафе в Багдаде, которому больше века. За свою историю закрывалось единожды, после взрыва неподалеку. Тогда погибли больше 100 человек, в том числе пятеро сыновей владельца. Их снимки в черных рамках являются напоминание того, что война входит без стука.

"У нас был шок, когда мы потеряли братьев. Потом, через 2 года умерла наша мама. Они (братья - прим. ред.) оставили 11 сирот. Одна из вдов была беременна, родила. И мой брат так и не увидел своего ребенка. Ребенок не знает своего отца. Это был шок, - поделился сын владельца кафе. - Я потерял братьев и миллионы долларов. У нас не было денег, мы попросили у государства, и нам помогли. На последний ремонт сеть банков оказала спонсорскую помощь".

Когда заведение открыли снова, ему дали второе название - "Кафе мучеников". В этом месте запрещена съемка на телефон. И в целом так во многих местах. Говорят, просто устали от чужих интерпретаций их истории.

"В Ираке не только мусульмане, не только арабы, есть христиане. И мы обсуждаем здесь все, кроме политики. Вообще никогда. Только культура и история", - обозначил сын владельца кафе.

История заведения началась с типографии, и вся улица когда-то была литературной и научной меккой. Здесь, в Багдаде, столетия назад ученые со всего мира переводили и изучали труды по философии, медицине, астрономии и математике. Рынок книготорговцев сохранился, причем книги не убирают даже ночью.

"Мы мечтаем, чтобы у нас все было хорошо. Багдад переводится как "дом спокойствия". Я люблю мою страну, я люблю Ирак. Я здесь всю жизнь, - подчеркнул один из местных жителей. - Когда началась война, я помню, как все бежали и видели, как идут танки. Мы боялись ездить из района в район. А когда выходили из дома, думали, что не вернемся. У каждого было оружие. В 2003 году оружие просто продавали на улице. Берите, покупайте".

В резиденцию когда-то Саддама Хусейна американцы вошли в 2003 году. Для них это было очень удобно. Здесь уже была вертолетная площадка, рыли окопы, здесь стояло много военной техники. Год они здесь находились.

В стране развалились государственные институты, обострились религиозные и этнические противоречия. На месте обещанной демократии возникла страна, пережившая годы насилия.

Сегодня в Багдаде все спокойно, в Ираке в основном тоже. Люди живут свою нормальную жизнь, ждут, что американцы вот-вот уйдут. Хотя в целом в это здесь не верят. В стране остается американский военный контингент.

О том, как, несмотря на все испытания, простые иракцы продолжают жить, не покидая страну, не предавая ее и не продавая, смотрите в фильме "Ирак. Жизнь после войны".