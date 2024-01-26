Они начали войну с Ираком, чтобы просто показать красивую победу - чего стоят американские военные документы на самом деле

Самое главное во всех подобных авантюрах, которые устраивают Соединенные Штаты, - их уверенность пока еще в абсолютной безнаказанности. То есть они считают, что с них никто никогда не спросит. Можно лгать, можно обманывать мировую общественность. Потом, когда вскрывается правда, они разводят руками и говорят: "Ну, извините, вот так получилось". И я абсолютно уверен в том, что это все забудется. Ведь даже Тони Блэр признал, что это была авантюра и обман.

Иван Коновалов, военный эксперт, политолог (Россия)