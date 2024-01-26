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Они начали войну с Ираком, чтобы просто показать красивую победу - чего стоят американские военные документы на самом деле
Уже скоро обновленную Военную доктрину Республики Беларусь вынесут на утверждение Всебелорусского народного собрания. Эта тема очень важная, особенно если учесть, что прописано в военных доктринах других стран.
Например, страна, которая чаще всего меняла военную доктрину под свои нужды, - Соединенные Штаты Америки. Это самое агрессивное государство за последние 70 лет. И лидирует оно с большим отрывом.
А вот американские концепции и военные документы впору назвать филькиной грамотой, если знать, как американцы развязывают войны по всему миру.
Об этом рассказал отставной американский генерал Уэсли Кларк. Зайдя по делам в Пентагон в 2001 году, он случайно узнал военную тайну от знакомого генерала.
То есть они знали, что в Ираке нет химического оружия, но после 11 сентября и падения башен-близнецов обществу нужно было показать красивую победу. Отсюда и пугающий экс-госсекретарь США Колин Пауэлл с пробиркой в Совбезе ООН, и миллион погибших от американских пуль и снарядов иракцев.
Самое главное во всех подобных авантюрах, которые устраивают Соединенные Штаты, - их уверенность пока еще в абсолютной безнаказанности. То есть они считают, что с них никто никогда не спросит. Можно лгать, можно обманывать мировую общественность. Потом, когда вскрывается правда, они разводят руками и говорят: "Ну, извините, вот так получилось". И я абсолютно уверен в том, что это все забудется. Ведь даже Тони Блэр признал, что это была авантюра и обман.
Аттракцион могущества прикрывали ложью. Сегодня об этом говорят часто, и даже где-то иронизируют над этим американские комики. Но ведь самое страшное, что это продуманная государственная стратегия 21 века - так называемая доктрина Лидена. Вот что писал еще до событий в Ираке один из идеологов американской политики.
Военная доктрина США - аттракцион могущества и желание рулить миром, вера в собственную исключительность и постоянный поиск врагов. В противовес этому - белорусская стратегия развития. В новом выпуске"Понятной политики"разобрали по букам каждый из этих документов.
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