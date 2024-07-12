"Они не могли самостоятельно передвигаться, просили воду и медицинскую помощь" - польские силовики продемонстрировали практику жестокости по отношению к беженцам

Они не могли самостоятельно передвигаться, просили воду и медицинскую помощь. На место выбывала следственно-оперативная группа. Беженцы рассказали следователям, что направлялись в Германию через Польшу. На границе их задержали вооруженные поляки, отобрали деньги, личные вещи и воду, а затем избили дубинками и прикладами автоматов. Изможденных мужчин вытеснили через калитку для животных на нашу территорию.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области