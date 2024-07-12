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"Они не могли самостоятельно передвигаться, просили воду и медицинскую помощь" - польские силовики продемонстрировали практику жестокости по отношению к беженцам
Польские силовики вновь продемонстрировали практику жестокости по отношению к беженцам, выбросив на белорусскую территорию троих избитых иностранцев. Брестские пограничники накануне на границе с Польшей в Пружанском районе обнаружили двух сирийцев и одного гражданина Афганистана. Со слов мужчин, их задержали на сопредельной территории. Беженцы просили о предоставлении убежища, а в ответ получили лишь зверства польских наемников.
Они не могли самостоятельно передвигаться, просили воду и медицинскую помощь. На место выбывала следственно-оперативная группа. Беженцы рассказали следователям, что направлялись в Германию через Польшу. На границе их задержали вооруженные поляки, отобрали деньги, личные вещи и воду, а затем избили дубинками и прикладами автоматов. Изможденных мужчин вытеснили через калитку для животных на нашу территорию.
Зверства польских наемников в буферной зоне на границе с Беларусью
Преступные действия польских наемников тщательно задокументированы. Их зверствам будет дана принципиальная правовая оценка. Еще раз отметим, что созданная поляками буферная зона позволяет вооруженным наемникам скрыть от глаз общественности и СМИ факты мародерства и злодеяний в отношении беженцев. Последствия зверских издевательств - беженцы от множественных травм умирают либо остаются инвалидами.
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