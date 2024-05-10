Они возлагали цветы к местам снесенных воинских памятников - в Латвии в День Победы задержано 19 человек

В Латвии в День Победы задержано 19 человек, заявили в местной полиции. Возбуждено два уголовных дела и 59 - об административных правонарушениях.



Люди, привлеченные к ответственности, возлагали цветы к местам снесенных воинских памятников и размещали символику СССР на автомобилях. Так, одного человека скрутили шестеро полицейских на территории бывшего Саласпилсского концлагеря. Тот осмелился слушать песню "Журавли" без наушников.