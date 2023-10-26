Онкология, искалеченные поколения и распад целой страны: как США создавали "второй Чернобыль"

На мировой карте вновь вспыхнул палестино-израильский конфликт. Военная история тут же дополнилась фактами, которых по идее быть не должно. В ход снова идет запрещенное оружие. На этот раз - во время операции в секторе Газа. Но это далеко не первый случай ведения войны не по правилам.

40 тыс. боевых вылетов, 2,5 тыс. ракетно-бомбовых ударов, искалеченные поколения, распад целой страны - таковы итоги атаки США на Югославию в 1999 году. В данном случае американцы использовали на территории республики радиологическое оружие - снаряды с обедненным ураном.

Боеприпасы носят маркировку U-238 и применяются силами США давно. По мнению аналитиков, только на Югославию сбросили не менее 15 т урана. На территории Ирака и Кувейта после операции "Буря в Пустыне" в 1991 году осталось 200 т. А в ходе вторжения в Багдад в 2003 году было использовано не менее 300 т обедненного урана. Всего, по оценке ООН, США применили в Ираке не менее 300 т обедненного урана.

В результате сложившаяся радиационная обстановка в городе Фаллуджа была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки после атомных бомбардировок Соединенными Штатами. Этот город до сих пор называют "вторым Чернобылем". Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант РФ





К слову, госсекретарь США Мадлен Олбрайт в то время долго отпиралась, мол, в Югославии подобного не применяли, но исследования и резкий рост онкологических заболеваний говорят об обратном.





Опаснее всего, когда обедненный уран попадает в организм в виде пыли - это приводит к развитию злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках и печени, урановая пыль приводит к изменению внутренних органов. Именно это наблюдается у населения стран, куда были сброшены американские бомбы.

Боеприпасы из обедненного урана в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО. Кстати, в конце 2022 года стало известно, что над "грязной бомбой" - еще одним видом радиологического оружия - работает Украина. Главная цель подобного вооружения - поразить радиацией как можно большую территорию. К слову, Киев был готов принять и снаряды с обедненным ураном.





Пока что киевский режим вроде как отказался от столь опасной авантюры, но смещение акцента западной помощи на Израиль может заставить Зеленского снова использовать "грязные" технологии.

Мне слабо представляется, что украинцы все-таки устроят ядерную провокацию. Не потому что они не способны, а потому что Запад даст по рукам. Но попытки здесь некоторые наблюдаем: ту же ЗАЭС они бомбили, пытались даже захватить своим десантом. Если "грязную бомбу" применить, будет очевидно, что это Украина. В таком случае очень сильно подорвется и так уже шаткий консенсус по поводу поддержки Украины на Западе. Такого, конечно, никто киевскому режиму не простит. Они сами это понимают, поэтому это будет жест отчаяния, может быть, в самый последний момент. Малек Дудаков, политолог-американист